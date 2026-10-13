Booker come Devin Booker, se si parla di basket.

Booker come Booker Prize, se si passa alla letteratura.

Benjamin Markovits conosce bene entrambi i mondi.

Ha sfidato sul campo un giovanissimo Dirk Nowitzki e ora è in libreria col suo ultimo romanzo, “Il resto della nostra vita” (Einaudi).

Lo abbiamo intervistato.