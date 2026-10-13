Booker come Devin Booker, se si parla di basket.
Booker come Booker Prize, se si passa alla letteratura.
Benjamin Markovits conosce bene entrambi i mondi.
Ha sfidato sul campo un giovanissimo Dirk Nowitzki e ora è in libreria col suo ultimo romanzo, “Il resto della nostra vita” (Einaudi).
Lo abbiamo intervistato.
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi