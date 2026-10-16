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il protagonista

Kyrie Irving è il pezzo mancante

Dario Vismara

Tornato in campo a un anno e mezzo di distanza dall’infortunio al ginocchio che lo ha costretto a saltare l’intera stagione, Kyrie Irving ha capito che nel frattempo tutto attorno a lui è cambiato a Dallas, e con un contratto in scadenza potrebbe rivelarsi una pedina chiave sul mercato — anche per le squadre che puntano a vincere il titolo

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