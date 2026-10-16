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la protagonista

Da comparsa a protagonista: il lungo viaggio di Zandalasini che torna alle Finals

Chicca Macchi

Chicca Macchi
©Getty

Nel 2017 ha vinto il titolo WNBA con le Lynx ad appena 21 anni, senza però riuscire a ritagliarsi molto spazio in squadra. Ora, a 30 anni, torna alle Finals con le Valkyries, di cui - con il tempo - è diventata una giocatrice chiave e sempre più decisiva

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