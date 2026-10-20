visto dal talent
La NBA 2026/2027 spiegata nei minimi dettagli
Per la prima volta dopo tanti anni l'Est torna a essere la Conference più combattuta e incerta, anche se le vere favorite per l'anello rimangono a Ovest. Poi l'interessantissima classe dei rookie 2026 e la corsa al titolo di MVP, passando per la consacrazione di Cooper Flagg e il problema dei troppi infortuni
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