Al netto delle pochissime partite giocate: Giannis e gli Heat sono la nota negativa di questo avvio, Lakers e Wolves hanno evidenti limiti strutturali, mentre i 76ers hanno troppo talento per non vincere tante partite. E gli Spurs sapranno sopravvivere al peso delle aspettative? Primo appuntamento della stagione con la rubrica di Matteo Soragna dedicata al mondo del basket NBA