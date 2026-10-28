Conferme, delusioni e sorprese: come è andata la prima settimana della NBA 2026/2027
Al netto delle pochissime partite giocate: Giannis e gli Heat sono la nota negativa di questo avvio, Lakers e Wolves hanno evidenti limiti strutturali, mentre i 76ers hanno troppo talento per non vincere tante partite. E gli Spurs sapranno sopravvivere al peso delle aspettative? Primo appuntamento della stagione con la rubrica di Matteo Soragna dedicata al mondo del basket NBA
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