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l'analisi

LeBron James vuole cambiare (di nuovo) il basket liceale

Simone Dagani

Simone Dagani

Finanziando la Futures Basketball League, un progetto che punta a trattare i migliori giocatori della high school come se fossero professionisti: oltre ad avere fama e visibilità, avranno un vero e proprio campionato in cui giocare, un compenso e un'educazione finanziaria per quando saranno adulti. Al via nel 2027, con il supporto, tra gli altri, di Durant, Banchero e Rose

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