LeBron James vuole cambiare (di nuovo) il basket liceale

Finanziando la Futures Basketball League, un progetto che punta a trattare i migliori giocatori della high school come se fossero professionisti: oltre ad avere fama e visibilità, avranno un vero e proprio campionato in cui giocare, un compenso e un'educazione finanziaria per quando saranno adulti. Al via nel 2027, con il supporto, tra gli altri, di Durant, Banchero e Rose