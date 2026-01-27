Introduzione
Jaxson Hayes dei Los Angeles Lakers e Carter Bryant dei San Antonio Spurs sono i primi due partecipanti della gara delle schiacciate che si terrà il prossimo sabato 14 febbraio a partire dalle 23 in diretta su Sky Sport Basket con commento in italiano. Allo Slam Dunk Contest non prenderà parte Mac McClung, campione negli ultimi tre anni.
JAXSON HAYES, LOS ANGELES LAKERS
Il lungo dei Los Angeles Lakers ha realizzato 64 schiacciate nel corso di questa stagione, tra cui una "East Bay Dunk" in contropiede contro i Chicago Bulls che ha fatto il giro dei social. Partner ideale dei lob di Luka Doncic, che potrebbe averlo anche in nazionale visto che Hayes sta completando l’iter burocratico per prendere il passaporto sloveno
CARTER BRYANT, SAN ANTONIO SPURS
Qualcuno nello spogliatoio degli Spurs avrà sorriso a vedere il nome del rookie tra i partecipanti allo Slam Dunk Contest. Non perché non ne abbia le capacità atletiche (anzi), ma perché a inizio stagione si è reso "famoso" soprattutto per i suoi errori a tu per tu col canestro, venendo anche preso in giro dai suoi compagni che hanno "minacciato" di rasagli i capelli se ne sbaglierà altre tre nel resto della stagione. Per lui 4 schiacciate su 8 tentativi finora nei pochi minuti avuti a disposizione in stagione
NIENTE MAC MCCLUNG ALLO SLAM DUNK CONTEST
Alla gara delle schiacciate non prenderà sicuramente parte Mac McClung, campione negli ultimi tre anni consecutivamente. Il padre ha confermato a ESPN che la NBA non ha invitato il campione in carica, quest'anno in forza ai Windy City Bulls nella G League