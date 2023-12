Nell'ultima notte NBA ben tre giocatori (DeRozan, Bogdanovic, Jackson Jr) hanno segnato per la prima volta in questa stagione 40 o più punti, portando a 26 il numero totale di quelli che ci sono riusciti nel 2023-2024 (alla fine della scorsa regular season erano stati 57). Scopriamo la classifica di chi c'è riuscito più volte in questa stagione