Introduzione

Le "urne" sono chiuse, i cento votanti hanno già espresso le loro preferenze, e anche se tra i tre finalisti c'è anche Giannis Antetokounmpo, il duello per l'MVP NBA 2024-25 è ormai una corsa a due tra le superstar di Denver e OKC. Un premio - val la pena ricordarlo - che tiene conto soltanto del rendimento espresso in regular season, e quindi non riguarda le sfide di playoff. Ma il confronto diretto in semifinale a Ovest tra Jokic e Gilgeous-Alexander è troppo ghiotto per non leggere la loro sfida anche come un duello personale in ottica MVP