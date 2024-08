Sono Olimpiadi o Giochi Senza Frontiere?

Ai Giochi di Parigi per l'ultima volta ci saranno in gara i "pesi leggeri" del canottaggio, che saranno eliminati a partire da Los Angeles 2028 per lasciare spazio ad altre discipline in nome dell'intrattenimento. La storia delle Olimpiadi ci insegna però che la specialità fa parte della storia della manifestazione, addirittura fin dal 1900, anche quella volta per delle gare lungo la Senna