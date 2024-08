Perché nel judo non si combatte più

Un problema che tutti hanno notato ai Giochi di Parigi: troppi incontri di judo si sono conclusi per somma di sanzioni assegnate (non sempre in modo lucido) dagli arbitri. Una dinamica che stride con l’essenza di uno sport di combattimento, dove alla strategia bisognerebbe privilegiare l’audacia, il coraggio, la tecnica, il cuore, il contatto fisico...