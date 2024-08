Breve storia dei 100 metri alle Olimpiadi

La gara più breve dei Giochi ha una storia lunga come nessun’altra. Quando il barone Pierre de Coubertin si fece attraversare dall’ambizione di riproporre nella città di Atene le antiche tenzoni di Olimpia, la prima batteria dei 100 metri fu il primo evento in assoluto, in cima al programma. Era previsto nel 1896 e c’è ancora a Parigi, senza mai un’interruzione, un lungo filo di 128 anni che cuce vite da bruciare in 10 secondi, suppergiù