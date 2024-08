Anche un gigante può avere paura. Paura di non farcela. "Più sono grossi, più grande è il botto quando cadono", diceva Bob Fitzsimmons, campione del mondo britannico di pugilato alla fine del 1800. E Teddy Riner, "Big Teddy" come lo chiamano con affetto i suoi fan, è caduto per ben due volte facendo un grande, grandissimo botto. Ma a differenza di molti altri giganti, ha avuto la forza di farsi piccolo piccolo per ripartire da zero, quando nessuno credeva più in lui.