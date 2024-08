Uno dei casi di questa Olimpiade è la partecipazione del beacher olandese, condannato nel 2016 per lo stupro di una ragazzina di 12 anni. Van de Velde, dopo aver pagato il conto con la giustizia, è tornato a giocare ed è stato selezionato per Parigi 2024. Dove, in quasi tutte le sue partite, è stato accolto da pesanti contestazioni. Una storia la sua che divide e fa riflettere