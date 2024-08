Ginevra e Giulia, una vita sempre controcorrente

Taddeucci e Gabrielleschi, meravigliosamente terza e sesta nella 10 chilometri di nuoto in acque libere nella Senna. Una gara resa più difficile del normale dalla scarsa balneabiità e dalle fortissime correnti nell'acqua del fiume parigino. Ma non è una novità per le nostre atlete, che sono arrivate ai Giochi di Parigi attraverso molto difficoltà