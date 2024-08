Lo scorso 4 agosto, a tre giorni dalla gara, Gimbo spaventa nuovamente l'Italia condividendo un post su Instagram dopo una visita in pronto soccorso a causa di un calcolo renale: "E ora mi ritrovo, a 3 giorni dalla gara per cui ho sacrificato tutto quanto, sdraiato in un letto, impotente, con 38.8 di febbre... Non mi resta che aspettare e pregare... Non mi merito tutto questo, ho fatto di tutto per questa Olimpiade, di tutto. Non me lo merito davvero..."