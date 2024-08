E arriviamo alla strettissima attualità, con il trionfo delle ragazze di Julio Velasco per il primo oro (nonché primo podio) assoluto alle Olimpiadi. Un cammino cominciato dal 3-1 alla Repubblica Dominicana, unica nazionale in tutto questo tragitto in grado di strappare un set alle azzurre. Da lì in poi, infatti, sono arrivati solo 3-0 in serie: dall'Olanda alla Turchia nei gironi, dalla Serbia alla Turchia in semifinale, prima dell'ultima schiacciante vittoria sugli Stati Uniti. Italia 6 splendida!