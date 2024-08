Team USA, a Parigi arriva un altro trionfo: LeBron leggendario, Curry decisivo. LE PAGELLE

Già dal momento dell’ufficializzazione delle convocazioni la scorsa primavera, non c’erano dubbi che a Parigi gli Stati Uniti sarebbero stati i grandi favoriti per l’oro. E il percorso di Team USA, in effetti, è stato pressoché perfetto fino alla semifinale con la Serbia, superata solo grazie a una strepitosa rimonta nel 4° quarto. Anche la finale con la Francia non è stata affatto semplice, per vincerla sono infatti servite le versioni migliori di LeBron James e Steph Curry, leader di un gruppo che ha dimostrato ancora una volta di non avere rivali nel mondo del basket