La trappola col miele: venti anni dall'argento di Atene

Il 28 agosto di 20 anni fa la Nazionale italiana di basket raggiunse il risultato più importante della sua storia: la finale dei Giochi olimpici di Atene. L’Italia perse con l’Argentina, ma vinse l’argento – vinse, sì, perché un risultato così importante prima di allora non era mai stato raggiunto. In occasione della ricorrenza su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport 24 andrà in onda fino al 31 agosto lo Speciale ARGENTO VIVO – VENT’ANNI DA ATENE 2004.