La sua vita è da sempre una grande avventura. Le viene diagnosticata la retinite pigmentosa a soli 3 anni, che comporta una perdita graduale della vista. A 17 affronta il viaggio in mare per venire dall'Italia all'Albania, e si stabilisce a Milano. Qui inizia con la danza e il baseball ma solo a 30 anni scopre la sua vera passione: l'atletica. Oggi, a Parigi, ai secondi Giochi dopo quelli di Rio 2016, è la nuova primatista italiana nel salto in lungo T11