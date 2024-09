Bebe Vio Grandis: di quel bronzo che vale oro. E poi chiedetele se è felice

Quando nel 2010 una giovane Beatrice Vio Grandis va a Parigi per seguire i Campionati del Mondo di scherma ancora non può neanche immaginare che 14 anni dopo tornerà in quella stessa città per vincere un bronzo olimpico. In quei 14 anni accade però tanto altro: vittorie, sconfitte, medaglie, lavoro, sogni realizzati e un sorriso che non svanisce mai