Il significato di quel selfie Olimpico

Lunedì 23 settembre il Presidente della Repubblica ha ricevuto i medagliati di Parigi 2024, invitando per la prima volta in assoluto e dunque nobilitanto anche tutti gli atleti arrivati quarti. Come Benedetta Pilato, che proprio dopo il suo quarto posto nei 100 rana aveva parlato della soddisfazione e non della delusione di essere arrivata a un gradino dal podio. Ecco perché quel selfie con Mattarella per lei ha assunto un significato del tutto particolare