Buonfiglio è anche vice-presidente dell'ICF (International Canoe Federation) dal 2023 e ha ricoperto lo stesso ruolo all'interno del Coni, durante il primo mandato di Giovanni Malagò dal 2013 al 2018. Dell'ICF è stato anche tesoriere per 15 anni, dal 2009 al 2024. Oltre che in ambito sportivo, ha ricoperto il ruolo di direttore centrale per il corporate in RAS/Allianz, maturando così molta esperienza nel settore assicurativo. Nel 2023 ha ricevuto il Collare d'Oro per meriti sportivi e ha rappresentato il Coni in occasione dei Giochi Paralimpici di Sochi nel 2010