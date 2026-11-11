Ci sono già diversi Azzurri che hanno fatto prestazioni sufficienti per centrare i minimi olimpici di Los Angeles 2028. In alcuni casi, addirittura, li hanno superati nettamente, in passato. Ma la premessa è d'obbligo: ovviamente per qualificarsi non basta aver realizzato il minimo nella propria carriera. Come detto, le prestazioni dovranno essere ottenute all’interno delle finestre di qualificazione previste. I primati personali o stagionali ci danno quindi un’idea del “potenziale”: poi sarà il “campo” a parlare nei prossimi mesi…



Altro aspetto rilevante è quello del maggior peso che Los Angeles darà al ranking (con il passaggio dal 50% al 40% di qualificati attraverso i minimi, e il 60% attraverso il ranking). In sostanza, anche per gli atleti che non raggiungeranno lo standard ci sarà una possibilità concreta di qualificazione attraverso la graduatoria mondiale.



Intanto, ecco cosa esce confrontando i minimi ufficializzati da World Athletics con i primati personali e le migliori prestazioni del 2026 e degli ultimi anni di alcuni Azzurri (senza considerare maratona, marcia e staffette che, come visto, seguono criteri particolari):