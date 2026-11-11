Olimpiadi 2028 Atletica, tempi e misure per qualificarsi: il punto sugli italianilos angeles 2028
Introduzione
Manca più di un anno e mezzo alle Olimpiadi che si terranno a Los Angeles dal 15 al 30 luglio 2028, ma per gli atleti è già tempo di pensare alle qualificazioni, per essere sicuri di non mancare allo storico appuntamento. World Athletics ha pubblicato i criteri di qualificazione per le discipline dell’atletica: tempi e misure minimi richiesti che dovranno essere raggiunti all’interno delle “finestre di qualificazione” per ottenere il pass diretto per le Olimpiadi. Cambiano diverse cose rispetto al passato (e i criteri sono più “selettivi”): vediamo cosa, facendo chiarezza, con un “punto” sulla situazione degli atleti top italiani
Quello che devi sapere
I numeri di Los Angeles 2028 (e una grande novità)
A Los Angeles l'atletica sarà protagonista con un totale di 1810 atleti, 905 uomini e 905 donne, impegnati in 48 gare (23 maschili, 23 femminili e 2 miste), con una novità assoluta: la 4x100 mista, che si aggiunge alla 4x400 mista già presente a Parigi 2024. A ogni evento possono partecipare al massimo tre atleti per Nazione, mentre nelle staffette ci può essere solo una squadra per Paese. Per ogni gara è previsto un numero massimo di partecipanti, variabile a seconda della disciplina (ad esempio: 50 nei 100 metri, 32 nei concorsi, 70 nella maratona).
Come ci si qualifica e cosa è cambiato per LA 2028
Due i modi per accedere: il primo è ottenere i tempi e le misure minime richiesti da World Athletics. L'altro è il ranking internazionale, al quale si ricorrerà per completare le liste di ogni disciplina. Detto che i minimi di qualificazione sono generalmente più severi rispetto a Parigi 2024, raggiungere il minimo non garantirà automaticamente la partecipazione: se gli atleti che lo conseguono saranno più numerosi dei posti disponibili, verranno selezionati quelli con le migliori prestazioni, sempre nel rispetto del numero massimo di posti disponibili. Ma la novità principale è il sistema di qualificazione: il 40% degli atleti accederà alle Olimpiadi attraverso il minimo di partecipazione, mentre il 60% sarà ammesso attraverso il ranking mondiale. A Parigi 2024 la proporzione era invece 50%-50%.
I minimi olimpici di Los Angeles 2028
Per determinare i minimi di qualificazione World Athletics ha preso in considerazione i risultati delle ultime quattro grandi manifestazioni internazionali (Mondiali 2022, 2023 e 2025 e Olimpiadi di Parigi 2024), analizzando le graduatorie delle singole specialità.
- 100 metri: Uomini 9”93 – Donne 10”96
- 200 metri: Uomini 19”95 – Donne 22”25
- 400 metri: Uomini 44”40 – Donne 49”90
- 800 metri: Uomini 1’43”00 – Donne 1’57”00
- 1500 metri: Uomini 3’30”00 – Donne 3’57”50
- 5000 metri: Uomini 12’50”00 – Donne 14’34”00
- 10.000 metri: Uomini 26’48”00 – Donne 30’30”00
- 110/100 metri ostacoli: Uomini 13”18 – Donne 12”58
- 400 metri ostacoli: Uomini 48”00 – Donne 54”00
- 3000 metri siepi: Uomini 8’07”50 – Donne 9’06”00
- Salto in alto: Uomini 2,32 m – Donne 1,97 m
- Salto con l’asta: Uomini 5,90 m – Donne 4,80 m
- Salto in lungo: Uomini 8,30 m – Donne 6,90 m
- Salto triplo: Uomini 17,35 m – Donne 14,50 m
- Getto del peso: Uomini 21,50 m – Donne 19,30 m
- Lancio del disco: Uomini 67,20 m – Donne 65,00 m
- Lancio del martello: Uomini 78,50 m – Donne 74,00 m
- Lancio del giavellotto: Uomini 85,50 m – Donne 63,80 m
- Decathlon/Eptathlon: Uomini 8650 punti – Donne 6550 punti
- Maratona: Uomini 2h05’00” – Donne 2h22’20”
- Marcia mezza maratona: qualificazione attraverso i Mondiali a squadre di marcia (WRWTC)
Come sono stati stabiliti i nuovi minimi
Detto che sono stati esaminati tempi e misure degli ultii quattro grandi eventi internazionali, World Athletics ha voluto “alzare l’asticella”, in considerazione di come, in alcune discipline, ci sia stata una grande evoluzione nei tempi recenti, con record che vengono continuamente aggiornati. “Sulla base delle tendenze emerse, dei livelli prestativi e dei miglioramenti attesi - si legge - sono stati definiti i minimi di qualificazione. Nella determinazione degli standard sono state considerate anche quelle specialità nelle quali l’evoluzione delle prestazioni richiede chiaramente minimi più elevati rispetto a quelli utilizzati nelle precedenti manifestazioni. È il caso della maratona, nella quale le tendenze mostrano che, negli anni olimpici, i tempi sono generalmente più veloci di 30-60 secondi rispetto a quanto sarebbe prevedibile sulla base delle tendenze precedenti”
Quando sono le qualificazioni?
Il periodo per ottenere il pass sarà differente a seconda della specialità. La finestra di qualificazione per la maratona, ad esempio, è già aperta.
- Maratona: dal 1° novembre 2026 al 30 aprile 2028
- 10.000 metri, prove multiple, marcia, staffette: dal 19 dicembre 2026 al 18 giugno 2028
- Tutte le altre discipline: dal 19 giugno 2027 al 18 giugno 2028
Naturalmente i risultati ottenuti nelle competizioni che si disputano interamente all’interno della finestra di qualificazione saranno validi. I risultati ottenuti ai campionati nazionali assoluti all’aperto invece saranno considerati validi se conseguiti entro giovedì 22 giugno.
Il caso particolare della maratona (e Crippa già qualificato)
Per la maratona la qualificazione avrà una procedura particolare. Il 19 marzo 2028 saranno considerati qualificati gli atleti che occuperanno le prime 56 posizioni della graduatoria “Road to LA”, considerando un massimo di tre atleti per nazione. I restanti 15 posti saranno assegnati successivamente attraverso il sistema dei minimi e del ranking. C’è anche una possibilità per i Comitati olimpici nazionali: potranno assegnare un posto a un atleta non qualificato attraverso i criteri ordinari, purché abbia corso almeno in 2h11’00” (uomini) o 2h29’00” (donne). Inoltre, i primi cinque classificati delle maratone "Platinum" disputate durante l’intero periodo di qualificazione saranno considerati automaticamente in possesso del minimo. È il caso ad esempio di Yeman Crippa, con il suo recente secondo posto alla maratona di New York.
Altri casi particolari
- Marcia: i primi 12 classificati dei Mondiali a squadre di Hefei, in Cina, del 9 aprile 2028, si qualificheranno automaticamente alla mezza maratona olimpica. Gli altri 36 posti saranno assegnati attraverso il ranking.
- Staffette: i primi 14 Paesi classificati ai Mondiali di staffette alle Bahamas, il 22 e 23 aprile 2028, otterranno il pass olimpico.
La situazione dei top atleti italiani
Ci sono già diversi Azzurri che hanno fatto prestazioni sufficienti per centrare i minimi olimpici di Los Angeles 2028. In alcuni casi, addirittura, li hanno superati nettamente, in passato. Ma la premessa è d'obbligo: ovviamente per qualificarsi non basta aver realizzato il minimo nella propria carriera. Come detto, le prestazioni dovranno essere ottenute all’interno delle finestre di qualificazione previste. I primati personali o stagionali ci danno quindi un’idea del “potenziale”: poi sarà il “campo” a parlare nei prossimi mesi…
Altro aspetto rilevante è quello del maggior peso che Los Angeles darà al ranking (con il passaggio dal 50% al 40% di qualificati attraverso i minimi, e il 60% attraverso il ranking). In sostanza, anche per gli atleti che non raggiungeranno lo standard ci sarà una possibilità concreta di qualificazione attraverso la graduatoria mondiale.
Intanto, ecco cosa esce confrontando i minimi ufficializzati da World Athletics con i primati personali e le migliori prestazioni del 2026 e degli ultimi anni di alcuni Azzurri (senza considerare maratona, marcia e staffette che, come visto, seguono criteri particolari):
Marcell Jacobs - 100 metri
- Minimo olimpico richiesto: 9.93
- Record personale: 9.80 (2021)
- Miglior tempo 2026: 9.96 (9.67, ma con vento irregolare)
Jacobs ha più volte ribadito di avere come obiettivo la partecipazione a Los Angeles 2028, per giocarsi le sue carte. Intanto, se ritroverà continuità non dovrebbe avere particolari problemi a centrare lo standard. Al momento è molto vicino al minimo: il suo record italiano di 9.80 è ampiamente sotto e se il 9.67 di Eisenstadt non è omologabile, il 9.96 regolare è a soli tre centesimi dal minimo.
Gianmarco Tamberi - salto in alto
- Minimo olimpico richiesto: 2.32
- Record personale: 2.39 (2016)
- Miglior prestazione 2026: 2.37
Anche Gimbo, come Jacobs, non nasconde di avere Los Angeles come grande obiettivo. "Voglio andarci, e non solo per partecipare", ha chiarito. La sua situazione? Nel 2026 ha saltato 2.37, cinque centimetri oltre il minimo richiesto...
Mattia Furlani - salto in lungo
- Minimo olimpico richiesto: 8.30
- Record personale: 8.43 (2026).
- Miglior prestazione 2026: 8.43
Con l’8.43 saltato a maggio nella prima tappa della Diamond League a Keqiao (seconda misura italiana di tutti i tempi a 4 centimetri dal record nazionale di Andrew Howe, che Furlani vuole superare), siamo ben oltre lo standard richiesto (13 centimetri). Il 2026 è stato un anno tormentato a causa degli infortuni, ma Furlani non dovrebbe avere particolari problemi a ripetere una misura sufficiente per Los Angeles.
Larissa Iapichino - salto in lungo
- Minimo olimpico richiesto: 6,90 m
- Record personale: 7,12 m (2026)
- Miglior prestazione 2026: 7,12 m
- Ranking mondiale: 1ª al mondo (graduatoria del 3 novembre 2026)
Se il suo 7,12 è superiore di ben 22 centimetri al minimo olimpico, c'è un altro dato particolarmente significativo: Larissa è attualmente la numero uno al mondo nel salto in lungo femminile, davanti all’americana Tara Davis-Woodhall. Un vantaggio non indifferente nella "corsa" a Los Angeles.
Andy Diaz - salto triplo
- Minimo olimpico richiesto: 17.35
- Record personale: 18.15 (2026), record italiano
- Miglior prestazione 2026: 18.15
Altro caso di atleta azzurro che a Los Angeles va per puntare alla medaglia. Nel 2026 ha portato il record italiano a 18.15, con un margine di ben 80 centimetri rispetto allo standard olimpico richiesto...
Nadia Battocletti - 5000 e 10.000 metri
- Minimo 5000 metri richiesto: 14:34.00
- Record personale 5000 metri: 14:23.15 (2025)
- Miglior prestazione 2026: 14:40.05
- Minimo 10.000 metri richiesto: 30:30.00
- Record personale 10.000 metri: 30:38.23 (2025)
- Miglior prestazione 2026: 31:41.17
A Parigi, Battocletti fu argento nei 10mila e quarta nei 5mila. Su quest'ultima distanza ha già dimostrato di saper andare ben al di sotto del minimo richiesto (oltre 10 secondi). Nei 10mila è stata anche argento mondiale nel 2025 a Tokyo: la qualificazione, tenendo conto anche del ranking, è quindi quasi scontata anche per questa distanza
Leonardo Fabbri - getto del peso
- Minimo olimpico richiesto: 21.50
- Record personale: 22.98 (2024)
- Miglior prestazione 2026: 22.74
Il pesista fiorentino è un altro azzurro che può affrontare con grande tranquillità il periodo delle qualificazioni. Senza scomodare il suo primato stabilito nel 2025 nella tappa di Bruxelles di Diamond League, nel 2026 ha lanciato 1,24m oltre il minimo olimpico.