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Sir Redgrave, l’Olimpiade in persona

Giovanni Bruno

©Getty

Da Los Angeles 1984 a Sydney 2000: cinque partecipazioni alle Olimpiadi e cinque ori (a cui va aggiunto un bronzo). Basterebbe questo per spiegare perché Sir Steven Geoffrey Redgrave è considerato l’uomo simbolo dei Giochi Olimpici, ma la sua storia racconta molto di più...

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