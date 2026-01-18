Short track, Europei: oro per Arianna Fontana nei 1500

Si avvicina Milano-Cortina e Arianna Fontana lancia segnali da straordinaria interprete delle finali. A Tilburg, nei Paesi Bassi, la pluricampionessa olimpica vince il titolo europeo nei 1500 metri e a fare le spese della sua speciale attitudine è un’altra azzurra, Elisa Confortola, già medaglia di bronzo individuale nei 1000 metri nella giornata precedente. Le due compagne di squadra, dopo aver guadagnato le prime due posizioni con le avversarie a distanza di sicurezza, si sfidano a un giro dal termine: Elisa Confortola prova a passare all’esterno, va a contatto con Arianna Fontana, perde il passo e, con la possibilità della vittoria, anche quella del podio. Ne approfitta la terza azzurra qualificata per la finale, Arianna Sighel, che chiude terza alle spalle dell’olandese Zoe Deltrap. Elisa Confortola è alla fine solo sesta, una sfida generazionale che verrà rinnovata a Milano e curiosamente preannunciata sette anni fa quando, in occasione dell’assegnazione olimpica, l’allora 17enne parlò dal palco in rappresentanza delle generazioni future, subito dopo Goggia, Moioli e la stessa Fontana, gli ori di Pyeongchang, per un ultimo accorato appello alla giuria. Per Arianna Fontana si tratta del successo europeo numero 18 in carriera e la corsa olimpica è lanciata: obiettivo diventare l’atleta azzurra, considerate tutte le discipline sportive, con il maggior numero di medaglie olimpiche. Oggi sono 11, il faro è sempre lo schermidore Edoardo Mangiarotti con 13.

D'oro anche la staffetta maschile

Dopo il trionfo di Arianna Fontana l'Italia dello short track porta a casa una seconda vittoria agli Europei di Tilburg con la staffetta maschile e altre due medaglie nella gara dei 1000 metri uomini. Nella staffetta che ha concluso il programma della competizione Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Andrea Cassinelli e Luca Spechenhauser hanno vinto l'oro con il tempo di 6'47″817, precedendo l'Olanda e la Polonia. In precedenza, nei 1000, Spechenhauser e Nadalini hanno conquistato l'argento e il bronzo alle spalle dell'olandese Jens van't Wout.