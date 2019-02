15 squadre in campo, con club di Nuova Zelanda, Australia, Sud Africa, Argentina e Giappone. Su Sky Sport fino a quattro partite in esclusiva per ogni settimana di gioco, si parte venerdì 15 febbraio con Chiefs-Highlanders. Sabato in campo i campioni in carica dei Crusaders in casa dei Blues

TUTTE LE NOTIZIE SUL RUGBY