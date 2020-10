Niente da fare per l'Italia, che saluta il Sei Nazioni 2020 con un'altra sconfitta. All'Olimpico di Roma vince l'Inghilterra 34-5, che rifila agli azzurri il 27° ko consecutivo nel torneo, con il digiuno di successi che ha sforato ormai i cinque anni. Match in equilibrio nei primi 40', con gli azzurri che segnano una meta con Polledri e restano in partita (5-10). Nella ripresa l'Inghilterra alza il ritmo e per il XV di Franco Smith non c'è nulla da fare. Per l'Italia si tratta del 10° Whitewash (nemmeno un match vinto), il quinto consecutivo e del 15° cucchiaio di legno.