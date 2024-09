Cosa sta succedendo agli All Blacks?

Si è sempre detto che per vincere contro gli All Blacks si sarebbe dovuta battere prima la loro aura: quella che li ha sempre accompagnati, assieme alla haka, alla loro storia, al loro mito, alle mostruose percentuali di successo, a un rugby totale, completo. Beh le cose non stanno più così: l’aura è decisamente appannata. I neozelandesi hanno perso le ultime quattro partite in fila contro il Sudafrica, l’avversario per eccellenza, roba che non accadeva da 75 anni. Cosa sta succedendo ai 'tuttineri'?