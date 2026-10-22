Il Nations Championship ci dirà che Italia siamo

Perché Quesada affronterà le sfide contro Sudafrica, Argentina e Fiji con una Nazionale piena di infortunati, senza la stella Menoncello, senza la seconda linea Zambonin (l'uomo che chiama le rimesse laterali) e con le due squadre italiane impegnate nella URC che hanno cominciato malissimo la stagione
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