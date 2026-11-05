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Ora l'Italrugby deve trasformare gli imprevisti in occasioni

Paolo Malpezzi

Paolo Malpezzi
©IPA/Fotogramma

L'Italrugby si prepara a tornare in campo nel nuovissimo Rugby Nations Championship e, dopo le tre sconfitte nelle prime tre gare giocate, Gonzalo Quesada ha bisogno di risposte. Fare risultato non sarà semplice: calendario e infortuni non sorridono al gruppo azzurro, ma è proprio in questi momenti che si può crescere

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