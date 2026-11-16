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Tripudio Rosso: come il Drago ha battuto gli All Blacks

Paolo Malpezzi

Paolo Malpezzi
©Getty

Sabato 14 novembre è stata scritta una pagina di storia sportiva in Galles. Nella sfida di Rugby Nations Championship la nazionale gallese ha battuto la Nuova Zelanda 35-28. L’ultima vittoria sugli All Blacks era datata 1953, e così Cardiff è esplosia in festa per un successo che aspettava da 73 anni

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