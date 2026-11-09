Negli ultimi mesi l'Italrugby ha dimostrato di poter alzare il livello delle ambizioni. Eppure il 7-66 con cui sono stati sconfitti dagli Springboks, al netto dei tantissimi assenti che hanno condizionato le scelte del Ct Quesada, racconta una Nazionale a cui sono mancati leadership, esperienza e forza per poter oppore resistenza alla squadra più forte che ci sia