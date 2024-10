Lo sport che conosciamo oggi ha delle origini incerte che potrebbero risalire a 500 anni fa, mentre il regolamento (più o meno) attuale è addirittura del 1839. Anche l'evento più importante della stagione ha una nascita controversa, che per convenzione si fa partire nel 1903, quando la sfida tra Boston e Pittsburgh (finita in 8 partite in favore degli antenati dei Red Sox) venne considerata la prima 'World Series' della storia. E oggi vi vogliamo raccontare come è nato il tutto...