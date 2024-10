Immaginate Mbappé che, dopo aver giocato col Real, si toglie gli scarpini e indossa una canottiera per segnare canesti a raffica anche per la Madrid del basket. Bo Jackson faceva così una trentina di anni fa: incredibile atleta capace di essere fra i migliori contemporaneamente nel baseball e nel football americano. Una cosa che non è riuscita nemmeno a un 'mostro' come Michael Jordan...