La dieta estrema di King Henry

La carriera di un running back nel football dura in media due anni e mezzo, prima di cedere a infortuni e colpi presi. Per arrivare addirittura alla nona stagione tra i pro come Derrick Henry serve una cura maniacale del corpo e dell'alimentazione (alla Cristiano Ronaldo, per intenderci). Ecco cosa mangia (e soprattutto quanto spende) la stella dei Baltimore Ravens