Tutti devono sapere chi è Shohei Ohtani

È tante cose: un ragazzo giapponese con un fisico scultoreo (1.95m per 95 kg), lo sportivo più pagato del mondo (700 milioni in 10 anni), 2 volte MVP, Rookie dell'anno nel 2018, fresco vincitore delle World Series, lanciatore e battitore allo stesso tempo, entrambi con risultati vicini alla perfezione. Soprattutto è un atleta che nel giro di poche stagioni è arrivato a far scomodare il paragone con l'inarrivabile Babe Ruth: solo per questo, Ohtani è già un pezzo di storia del gioco