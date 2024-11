Era nato 110 anni fa, il 25 novembre 1914 in una famiglia di pescatori siciliani. Fu un mito del baseball, sposò e amò un mito del cinema come Marilyn Monroe. Divenne un esempio di lavoro duro, coraggio e determinazione per avere successo, rimanendo riservato e di poche parole. Per questo fu citato in molte canzoni, libri e film