Baseball, Brewers e birra sono molto più che simboli di Milwaukee: raccontano la storia di una città costruita dall’immigrazione, trasformata dai cambiamenti demografici e segnata da trasferimenti, rivalità e contraddizioni. Dalla nascita rocambolesca dei Brewers al ritorno alle World Series dopo oltre 40 anni eliminando i Dodgers: la storia della rinascita di una squadra
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider