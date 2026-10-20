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la storia

Le tre B di Milwaukee tornano alle World Series

Roberto Gotta
©Ansa

Baseball, Brewers e birra sono molto più che simboli di Milwaukee: raccontano la storia di una città costruita dall’immigrazione, trasformata dai cambiamenti demografici e segnata da trasferimenti, rivalità e contraddizioni. Dalla nascita rocambolesca dei Brewers al ritorno alle World Series dopo oltre 40 anni eliminando i Dodgers: la storia della rinascita di una squadra

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