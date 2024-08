Non esiste la scuola italiana, esistono gli italiani che fanno scuola

Abbiamo il numero uno del tennis mondiale, due ragazze e un ragazzo in corsa per le prime storiche medaglie olimpiche italiane nel tennis. Siamo campioni in carica di coppa Davis e vicecampioni di Fed Cup. Aveva ragione Cecchinato nel 2018: nel tennis c'è spazio anche per noi... Ecco la meravigliosa Italia: non solo un uomo al comando, ma un movimento. Ognuno a modo suo protagonista.