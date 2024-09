Sara Errani e Andrea Vavassori, così diversi ma così simili allo stesso tempo. Perché nel doppio le variabili da controllare sono troppe e spesso sfuggono dal tuo controllo: si gioca più con la testa che con il corpo. Solo chi si sa fidare ciecamente del compagno può arrivare in finale, come successo a Sara e Andrea, più forti di tutti sul cemento dello Us Open ma anche nell'elevare ad arte il concetto di affinità di coppia