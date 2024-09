Introduzione

Iniziano oggi i gironi della Coppa Davis 2024. L'Italia di Filippo Volandri, in scena all'Unipol Arena di Bologna, debutterà mercoledì contro il Brasile. Poi gli impegni contro Belgio (venerdì) e Olanda (domenica). Di seguito il calendario completo di tutti i gironi. La Coppa Davis è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW