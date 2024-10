Carlos batte Jannik dopo oltre 3 ore di estenuante battaglia a Pechino e accorcia in classifica sul numero uno del mondo. Le partite tra i due, nonostante la giovane età di entrambi, sono già un classico del circuito: per capacità tecnica, mentalità, stile e personalità sembrano poter ricalcare il dualismo iconico tra Federer e Nadal. Prossimo appuntamento, forse, a Shangai, ma c'è materiale per farci divertire per più di un decennio