Era tanto elegante in campo quanto fuori. Sempre bellissima, mai fuoriposto. Il suo carisma l'ha elevata allo stesso livello degli atleti maschi in un'epoca in cui le differenze di genere erano nette. Portava il suo ruolo di ambasciatrice dello sport femminile con naturalezza, con quella stessa passione che aveva per la vita e per tutte le sue sfumature. Stare con Lea era come stare a casa, e il suo carisma bastava per illuminare ogni stanza