La storia di René Lacoste, il moschettiere che inventò il coccodrillo

René Lacoste, prima di fondare l'omonima casa di abbigliamento, è stato uno dei tennisti migliori della sua generazione, capace di vincere 7 titoli dello Slam. Dovette abbandonare la carriera molto presto a causa di problemi di salute che lo costringevano a giocare in maglione. Per ovviare a questo intralcio inventò le t-shirt che oggi conosciamo tutti, griffate con un coccodrillo in onore del suo soprannome, guadagnato sul campo...