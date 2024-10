Tennista straordinaria, dotata di un talento fuori dalla norma che ha saputo coltivare e conservare in una carriera fantastica durata più di 30 anni. Martina Navratilova non è stata però solo una macchina da Slam. In un'epoca molto diversa da quella di oggi ha avuto il coraggio di combattere per sé stessa e le generazioni di atlete venute dopo di lei, per un tennis che incoraggiasse la parità salariale e l'uguaglianza di pensiero prima dei risultati