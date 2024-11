Dopo le Wta Finals Coco Gauff è tornata, più bella che mai

Il palmarés dice già 8 titoli, tra cui uno Slam e due WTA 1000, ma la carta d'identità dice solo 2004 come anno di nascita. Cori, detta Coco, Gauff è già una veterana del circuito, la prescelta per riportare il tennis statunitense ai massimi livelli dopo l'epopea quasi ventennale delle sorelle Williams. La sfida con Swiatek e Sabalenka è e sarà una costante del circuito per molto tempo, ma diamole il tempo per sbagliare. Alla fine la carta d'identità dice sempre e solo 20 anni.