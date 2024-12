Nome : Jakub Mensik

: 48 Miglior risultato alle Next Gen Atp Finals: Debuttante

Aveva iniziato il 2024 da 167 al mondo, l'ha chiuso in top 50. Mensik ha vissuto un anno di crescita esponenziale: entrato per la prima volta in top 100, è stato eletto "Newcomer of the year"dall'Atp per il suo impatto nel corso della stagione di ingresso tra i primi 100 al mondo. Ha giocato una finale a Doha, ottenuto quattro vittorie contro top 10 (tra cui quella con Rublev a Doha, diventando il più giovane a battere un top 5 da Alcaraz agli US Open nel 2021) e sorpreso per la qualità del tennis espresso. I margini di crescita sono enormi, competitivo sia su cemento che su terra rossa