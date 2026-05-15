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il breviario

Il VelociSinner, due caffè con Luciano e la messa del derby

Alessandro Bonan

Alessandro Bonan

Nel quale si ragiona sul nostro numero uno attraverso una metafora preistorica, si scopre nel fondo di un caffè (anzi due) la vera definizione di un italiano che viene dall'Argentina e gioca a tennis pieno di energia e vitalità e, infine, si commenta causticamente uno dei più grandi pasticci dello sport, meglio dire del calcio, italiano

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