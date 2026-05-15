Nel quale si ragiona sul nostro numero uno attraverso una metafora preistorica, si scopre nel fondo di un caffè (anzi due) la vera definizione di un italiano che viene dall'Argentina e gioca a tennis pieno di energia e vitalità e, infine, si commenta causticamente uno dei più grandi pasticci dello sport, meglio dire del calcio, italiano
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