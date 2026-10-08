Quattro nomi, quattro storie e quattro 2026 in qualche modo da incorniciare: per Samuel, Prižmić, Sherif e Korneeva la stagione è stata quella del rilancio o della rinascita. O della presa di coscienza che, sì, si può competere davvero ad altissimi livelli. E attenzione a una possibile outsider spagnola