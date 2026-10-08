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l'analisi

Se il 2026 vuol dire anche 'rinascita' tennistica: i casi Samuel, Prižmić, Sherif e Kornee

Alessandro Sugoni

Quattro nomi, quattro storie e quattro 2026 in qualche modo da incorniciare: per Samuel, Prižmić, Sherif e Korneeva la stagione è stata quella del rilancio o della rinascita. O della presa di coscienza che, sì, si può competere davvero ad altissimi livelli. E attenzione a una possibile outsider spagnola

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